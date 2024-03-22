посёлок Ковкула, посёлок Ковкула, Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ковкула

Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
889Косвкульская, д.при р. Онеге.935182226
891Оклутинская, д.при р. Онеге.8955163953
892Олутинская, д.при р. Онеге.8955134042Церквей православных 2.

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Онежский уезд, Мардинская волость
Кофкуладер.Пияльскогоправый б. Онеги1[...]4234Пиельскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Онежский район
83241Ковкулапосёлок63°24'с.ш.39°08'в.д.P-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Чекуевское сельское поселение
11646444321п Ковкулапоселок
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