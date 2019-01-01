деревня Хотеево, деревня Хотеево, Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хотеево

Глинковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6564Хотеево, с. вл.при рч. Ведьмике.24201410899Церковь православная 1. Ярмарка.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Балтутинская волость
72ХотеевоДеревня27307765
73ХотеевоВладельческая усадьба27111
74ХотеевоВладельческая усадьба27394
75ХотеевоСело274159Церковь, церковно-приходская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Глинковский район
178366Хотееводеревня54°29'00"32°51'00"N-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Глинковский муниципальный район, Болтутинское сельское поселение
66609403151д Хотееводеревня
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