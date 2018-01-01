село Кощиевка, село Кощиевка, Київська область (на 2018) — Familio

Кощиевка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Веприковская волость
327. Кащиевка, деревня бывшая государственная, при речке Унаве, дворов 59, жителей 549, питейный дом, ветряная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Веприковская волость
Кощиевка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11615Кощіївкаселор-н Фастівськийсільрада Дорогинська
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