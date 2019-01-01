село Петровка, село Петровка, Большой Камень, Приморский край (на 2019) — Familio

Петровка

Большой Камень, Приморский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Ольгинский уезд, Петровская волость
1Сел. Петровка1884111436363799Волостное Правление

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Приморский край, город краевого подчинения Большой Камень
370729Петровкасело43°09'00"132°23'00"K-53-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Приморский край, Большой Камень
5706000106с Петровка#Н/Д
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