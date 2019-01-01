село Таман, село Таман, город Березники, Пермский край (на 2019) — Familio

Таман

город Березники, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6540Таманское, сел.при рч. Таманке.552862146169Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Таманская волость
1707. Таман, село бывшее владельческое, при реке Каме и рчч. Таманке и Городищенке, дворов 62, жителей 353, волостное правление (уездный город в 58 верстах), церковь прав Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Таманская волость
1) с. Таман, на реке Тамане, церк., зем. шк., зем. библ.-чит., зем. ст., вол. правл., фельдшер. пункт, распл.Таманское общество100265300Бывшие помещичьиПравославныеРусские58

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Таманская волость
село Таманское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Усольский район
345954Тамансело59°19'00"56°21'00"O-40-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, город Березники
57708000336с Тамансело
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