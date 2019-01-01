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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6540Таманское, сел.при рч. Таманке.552862146169Церковь православная 1. Волостное правление. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1707. Таман, село бывшее владельческое, при реке Каме и рчч. Таманке и Городищенке, дворов 62, жителей 353, волостное правление (уездный город в 58 верстах), церковь прав Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Таман, на реке Тамане, церк., зем. шк., зем. библ.-чит., зем. ст., вол. правл., фельдшер. пункт, распл.Таманское общество100265300Бывшие помещичьиПравославныеРусские58—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Таманское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
345954Тамансело59°19'00"56°21'00"O-40-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57708000336с Тамансело