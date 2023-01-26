сельцо Терновка, сельцо Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния (на 1860) — Familio

Терновка

Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
507Терновка (Садовка), сц. вл.при рч. Терновке и колодце.431759202196Завод конный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
С. Терновка, Бабино тож24Кондратьев845118
С. Терновка, Бабино тож24Кондратьев845118
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