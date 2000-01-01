Где упоминается данное место

Дело по прошению крестьян д. Быково Авнегской вол. Грязовецкого уезда Филиппова и Мичурина об освобождении от рекрутской повинности. 1874 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все

Дело о перечислении крестьянина д. Быково Авнегской вол. Грязовецкого уезда С. Андреева в Еляковскую вол. Ярославского уезда. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все

Ревизская сказка о крестьянах дер. Быкова Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизские сказки о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.

Дело о возвращении неправильно зачисленного в рекруты брата крестьянина А. Я. Петухова деревни Быково Авнегской волости Грязовецкого уезда. 1872 г. // Гос. архив Вологодс Показать все

Дело об описи и продаже земли крестьянина д. Быково Авнегской волости Грязовецкого уезда В. Осокина за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все