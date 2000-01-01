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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян д. Быково Авнегской вол. Грязовецкого уезда Филиппова и Мичурина об освобождении от рекрутской повинности. 1874 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о перечислении крестьянина д. Быково Авнегской вол. Грязовецкого уезда С. Андреева в Еляковскую вол. Ярославского уезда. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Быкова Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.
Ревизские сказки о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1857 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Быково Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Дело о возвращении неправильно зачисленного в рекруты брата крестьянина А. Я. Петухова деревни Быково Авнегской волости Грязовецкого уезда. 1872 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело об описи и продаже земли крестьянина д. Быково Авнегской волости Грязовецкого уезда В. Осокина за недоимки земского сбора. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 119, 230. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3209Быково, д. вл.при рч. Толшме.3515194859
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
23аБыковоБыковск.бывшие помещичьи235052
23бБыковоБыковск.бывшие государственные92028
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Быково (1 пром. пр. с 1 рабоч.)7356деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.Зимнее: 50 км. Летнее: 55 км.4242