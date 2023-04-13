хутор Склянской, Хмеловская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Склянской

Хмеловская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Хмеловская волость
15.0Склянской хуторХмеловское козаков415444161430
15.0Склянской хуторХмеловское (Сененковское) крестьян собственников415331121022
15.0Склянской хуторХмеловское (Шкларевичевское) крестьян собственников41522437
15.0Склянской хуторХмеловское (Федотовское) казенных крестьян41511459

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