деревня Аксентьево, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Аксентьево

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Аксентьево Родюкинской вол. Никольского уезда И. Колмакова о невыдаче старшиной в ссуду хлеба. 1875 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Аксентьева Родюкинской волости Никольского уезда Нестеровой Д. Г. об отказе в назначении ей пособия. 1915 г. // Гос. а Показать все
Акты свидетельств о пожаре в д. Аксентьево Родюкинской вол. и описи сгоревшего имущества. 1869 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 1353А.
Дело по прошению доверенных от кркестьян дер. Аксентьево Родюкинской волости Гаганрина и Собакина о понижении выкупных платежей за лесной надел. 1903 г. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по отношению съезда по крестьянским делам Никольского уезда и прошению крестьянина Родюковской вол. д. Аксентьево Ципилева о наказании его розгами. 1891 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Сретенского собора. Список архивных дел по приходу дос Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6161Аксентьево, д. каз.при колодце.35229093

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Родюкинская волость
Аксентьева3

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
242092Аксентьеводеревня59°33'с.ш.45°26'в.д.O-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение
19634428111д Аксентьеводеревня

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