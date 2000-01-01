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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Аксентьево Родюкинской вол. Никольского уезда И. Колмакова о невыдаче старшиной в ссуду хлеба. 1875 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы, крестьянки деревни Аксентьева Родюкинской волости Никольского уезда Нестеровой Д. Г. об отказе в назначении ей пособия. 1915 г. // Гос. а Показать все
Акты свидетельств о пожаре в д. Аксентьево Родюкинской вол. и описи сгоревшего имущества. 1869 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 1353А.
Дело по прошению доверенных от кркестьян дер. Аксентьево Родюкинской волости Гаганрина и Собакина о понижении выкупных платежей за лесной надел. 1903 г. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по отношению съезда по крестьянским делам Никольского уезда и прошению крестьянина Родюковской вол. д. Аксентьево Ципилева о наказании его розгами. 1891 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской кладбищенской церкви. Список архивных дел п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Сретенского собора. Список архивных дел по приходу дос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6161Аксентьево, д. каз.при колодце.35229093
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Аксентьева35½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
242092Аксентьеводеревня59°33'с.ш.45°26'в.д.O-38-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634428111д Аксентьеводеревня