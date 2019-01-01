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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Бубнова И. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 36 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Карасева М. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Киреева И. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 38 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Кулькова В. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Ларионова М. Т. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Мишанина И. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Мурашева И. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Разуваева М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 43.
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Симбирцева В. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда (без фамилии). 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2914.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
419Долгоруково (Яхонтово), с. вл.при руч. Ускляйке.407156730746Церковь православная 1. Волостное правление. Завод свеклосахарный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
230. Долгоруково (Яхонтово), село бывшее владельческое, при речке Ускляйке, дворов 210, жителей 1466, церковь православная, школа, лавка, свеклосахарный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47141Долгоруковосело53°55'44°57'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626402106с Долгоруковосело