село Долгоруково, село Долгоруково, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Долгоруково

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Бубнова И. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 36 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Карасева М. И. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Киреева И. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 38 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Кулькова В. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Ларионова М. Т. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Мишанина И. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Мурашева И. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Разуваева М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 43.
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда Симбирцева В. Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда (без фамилии). 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Долгоруково Костыляйской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2914.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
419Долгоруково (Яхонтово), с. вл.при руч. Ускляйке.407156730746Церковь православная 1. Волостное правление. Завод свеклосахарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Костыляйская волость
230. Долгоруково (Яхонтово), село бывшее владельческое, при речке Ускляйке, дворов 210, жителей 1466, церковь православная, школа, лавка, свеклосахарный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
47141Долгоруковосело53°55'44°57'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Булычевский сельсовет
56626402106с Долгоруковосело
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