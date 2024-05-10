деревня Акатьево, деревня Акатьево, Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Акатьево

Узьминская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Борок-Акатьево Узьминской волости на отказ уездной комиссии продать им казенные земли из 16 квартала «Гористицко-Порозовской» дачи. 1910 г. // Центр Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Узьминская волость
Борок-Акатьево д.802 стан48235 участок45почтовое отделение Симанский Лог.
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