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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О возобновлении межевых границ владения крестьян дер. Каменья Соседненской волости Лужского у. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О разверстании и отграничении надельной земли крестьян дер. Каменье Соседненской волости Лужского у. на отрубные и хуторские участки. 1912 г. // Центральный государственн Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков пяти домохозяевам из надельной и купчей земли общества крестьян д. Камень Соседненской вол. 1915 г. // Центральный государственный Показать все
О разверстании надельной и купчей земли общества крестьян д. Камень Соседненской вол. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297 Показать все
О разверстании земли крестьян деревни Каменья Соседненской волости. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 877. Опись 28. Дело 1 Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и купчей земли крестьян деревни Каменья Соседненской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По жалобе крестьян д. Камень Соседненской волости на задержку уездной комиссией выдачи пособия для устройства хуторского хозяйства. 1912 г. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2615Камень, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.12052103025
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Камень д.1123 стан48143 участок49почтовое отделение Новоселье.