деревня Камень, Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Камень

Соседненская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
О возобновлении межевых границ владения крестьян дер. Каменья Соседненской волости Лужского у. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
О разверстании и отграничении надельной земли крестьян дер. Каменье Соседненской волости Лужского у. на отрубные и хуторские участки. 1912 г. // Центральный государственн Показать все
Об отводе хуторских и отрубных участков пяти домохозяевам из надельной и купчей земли общества крестьян д. Камень Соседненской вол. 1915 г. // Центральный государственный Показать все
О разверстании надельной и купчей земли общества крестьян д. Камень Соседненской вол. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297 Показать все
О разверстании земли крестьян деревни Каменья Соседненской волости. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 877. Опись 28. Дело 1 Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной и купчей земли крестьян деревни Каменья Соседненской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По жалобе крестьян д. Камень Соседненской волости на задержку уездной комиссией выдачи пособия для устройства хуторского хозяйства. 1912 г. // Центральный государственный Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2615Камень, д. Оран. дворц. вед.при колодцах.12052103025

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Соседненская волость
Камень д.1123 стан48143 участок49почтовое отделение Новоселье.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.