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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1712Михайловка (Подъем), с. каз.при р. Моче.1528225611131205Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
877. Михайловка (Подъем), село бывшее государственное, при реке Моче, дворов 415, жителей 2934, церковь православная, 3 лавки, водяная мельница, 2 ярмарки, базар
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Михайловка (Подъем тож). Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и сектант.4213—72150775224082373
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57346Подъем-Михайловкасело52°48'с.ш.50°31'в.д.N-39-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614432101с Подъем-Михайловкасело