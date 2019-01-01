село Подъем-Михайловка, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Подъем-Михайловка

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1712Михайловка (Подъем), с. каз.при р. Моче.1528225611131205Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Дмитриевская волость
877. Михайловка (Подъем), село бывшее государственное, при реке Моче, дворов 415, жителей 2934, церковь православная, 3 лавки, водяная мельница, 2 ярмарки, базар

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Дмитриевская волость
С. Михайловка (Подъем тож). Б. госуд. Рус. и мордва. Прав. и сектант.421372150775224082373

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
57346Подъем-Михайловкасело52°48'с.ш.50°31'в.д.N-39-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Подъем-Михайловка
36614432101с Подъем-Михайловкасело

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