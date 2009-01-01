агрогородок Обольцы, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Обольцы

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Оболцы19Иос. Матв. Заржецкий247365

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Оленовичская волость
372. Обольцы, местечко бывшее владельческое, при речке Оболянке, дворов 15, жителей 79, церковь православная, еврейский молитвенный дом, водяная мельница, 2 постоялых дво Показать все
373. Обольцы, село бывшее государственное, при речке Оболянке, дворов 13, жителей 55, церковь римско-католическая

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
44Мест. Обольцыпочтовой дор. ручьеОбол. кр. пр. и евр. церк. земли91 2207 3256 3Оболецкого пр. 8837
45Село Обольцыпочтовой дор. ручьеОбол. кр. пр. и евр. костельной26 293 173Оболецкого р.-к. 8938
46Фол. Обольцыпочтовой дор. ручьедв. Заржецкой, кат. 111Оболецкого р.-к. 8837

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
д Обольцы327

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
аг. Обольцы92

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