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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Оболцы19Иос. Матв. Заржецкий247365
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
372. Обольцы, местечко бывшее владельческое, при речке Оболянке, дворов 15, жителей 79, церковь православная, еврейский молитвенный дом, водяная мельница, 2 постоялых дво Показать все
373. Обольцы, село бывшее государственное, при речке Оболянке, дворов 13, жителей 55, церковь римско-католическая
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
44Мест. Обольцыпочтовой дор. ручьеОбол. кр. пр. и евр. церк. земли91 2207 3256 3Оболецкого пр. 8837
45Село Обольцыпочтовой дор. ручьеОбол. кр. пр. и евр. костельной26 293 173Оболецкого р.-к. 8938
46Фол. Обольцыпочтовой дор. ручьедв. Заржецкой, кат. 111Оболецкого р.-к. 8837
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Обольцы327
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Обольцы92