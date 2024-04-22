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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Юдино, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Неелова о разрешении ему получить капитал малолетних детей, крестьян д. Юдино, А. и А. Александ Показать все
По жалобе крестьянина д. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Федора Тарганова на невысылку паспорта из волостного правления. 1899 г. // Центральный государственный ист Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Акулины Васильевой о выдаче ей отдельного вида на жительство. 1908 г. // Центральный государственный Показать все
Об отводе дополнительных усадеб всем домохозяевам селения Юдино Юдинской волости Гдовского у. 1908–1910 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По ходатайству крестьянина с. Юдина Юдинской волости Гдовского уезда Григория Рыбкина об отмене приговора об отнятии у него земли. 1908–1910 гг. // Центральный государств Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Сергея Гавриловича Рыбкина о возвращении ему земли Юдинского сельского общества. 1909–1910 гг. // Ц Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
186. Юдина, деревня бывшая владельческая, дворов 56, жителей 251, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, лавка, постоялый двор. В 1 версте — 2 церкви Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Юдина
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Юдино д.552 стан45–4 участок–почтовое отделение Заянье.