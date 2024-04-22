деревня Юдино, деревня Юдино, Гдовский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1913) — Familio

Юдино

Гдовский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Юдино, Юдинской волости, Гдовского уезда, А. Неелова о разрешении ему получить капитал малолетних детей, крестьян д. Юдино, А. и А. Александ Показать все
По жалобе крестьянина д. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Федора Тарганова на невысылку паспорта из волостного правления. 1899 г. // Центральный государственный ист Показать все
По ходатайству крестьянки дер. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Акулины Васильевой о выдаче ей отдельного вида на жительство. 1908 г. // Центральный государственный Показать все
Об отводе дополнительных усадеб всем домохозяевам селения Юдино Юдинской волости Гдовского у. 1908–1910 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По ходатайству крестьянина с. Юдина Юдинской волости Гдовского уезда Григория Рыбкина об отмене приговора об отнятии у него земли. 1908–1910 гг. // Центральный государств Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Юдино Юдинской волости Гдовского уезда Сергея Гавриловича Рыбкина о возвращении ему земли Юдинского сельского общества. 1909–1910 гг. // Ц Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Юдинская волость
186. Юдина, деревня бывшая владельческая, дворов 56, жителей 251, волостное правление (уездный город в 56 верстах), часовня, лавка, постоялый двор. В 1 версте — 2 церкви Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Юдинская волость
деревня Юдина

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Юдино д.552 стан454 участокпочтовое отделение Заянье.
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