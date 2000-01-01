посёлок Поповский, посёлок Поповский, Кривянская станица, Черкасский округ (на 1915) — Familio

Поповский

Кривянская станица, Черкасский округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
8Поповский, пос. вл.при рч. Грушевке.30112530

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Черкасский округ, Кривянская станица
3536Поповский хутор, Кривянской станицы, при реке Грушевке1631802463422Хуторское правление, церковно-приходская школа, известк. зав., кишечн. зав., 2 кирп. зав., паровая мельница353528
Черкасский округ, Сулиновская волость
3538Поповский поселок, Сулиновской волости, близ р. Грушевки18706864292955
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