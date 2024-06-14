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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1497Юрьевка, д. вл.при рч. Журавке.7339202625
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
551. Юрьевка, деревня бывшая владельческая, при речке Журавке, дворов 10, жителей 107, волостное правление (уездный город в 70 верстах). В 7 верстах — 2 сукновальни водян Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Юрьевка1731153519553174116293370105
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
5. № по учету земель: 845.Юрьевкабывшие помещичьи3592102194
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5012Юр'ївкаселор-н ЦаричанськийЦаричанська селищна об'єднана територіальна громада