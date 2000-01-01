деревня Торчина дальняя, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Торчина дальняя

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3240Торчина дальняя, д. вл.при колодцах.1215176373

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевская волость
Дальнее Торчино Малое Торчино тож деревня9181реч Жилина349810019846116Федотьево2 ветр. 1 вод. мел. и просорушка водяная

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