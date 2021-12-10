деревня Анфалово, деревня Анфалово, Утмановская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Анфалово

Утмановская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе крестьян дер. Анфаново Утмановской волости на решение уездного съезда по иску о разделе сенокосов. 1906–1909 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Утмановская волость
Апфалова1176
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