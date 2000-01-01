сельцо Порозово, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Порозово

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
690Успенское (Порозово), сц. вл.при рч. Масляне.331812713

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Порозовский сельсовет
Порозово (кр. т-во,зернооч. п.,вет.-ф. п.,нардом,шк. 4 ст.) 3538хуторЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.77

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