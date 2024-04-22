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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2366Новофрейденталь (Марш Хутор), колон. немецкая.при балке Мариновой, пруде и колодцах.722643260291
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
603. Нейфрейденталь (Мариново), колония немцев, при пруде, дворов 83, жителей 862, в. вр. (уездный город в 75 верстах), лютеранский молитвенный дом, 3 лавки. В 1 версте — Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Нейфрейденталь
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Мариново (Ней-Фрейденталь) (сельское общество)1894405961036
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16785Мариновеселоцентр сільської радир-н Березівськийсільрада Маринівська