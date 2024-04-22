село Мариново, село Мариново, Одеська область (на 2018) — Familio

Мариново

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2366Новофрейденталь (Марш Хутор), колон. немецкая.при балке Мариновой, пруде и колодцах.722643260291

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нейфрейдентальская волость
603. Нейфрейденталь (Мариново), колония немцев, при пруде, дворов 83, жителей 862, в. вр. (уездный город в 75 верстах), лютеранский молитвенный дом, 3 лавки. В 1 версте — Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Нейфрейдентальская волость
село Нейфрейденталь

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Мариновская волость
село Мариново (Ней-Фрейденталь) (сельское общество)1894405961036

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16785Мариновеселоцентр сільської радир-н Березівськийсільрада Маринівська
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