деревня Волкова, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Волкова

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Хилетской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Волково-Хилетская волость
деревня Волково 56254171728797710712048[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Волково-Хилетская волость
2Волкова (с. с пог.)2-го стана, 5-го зем. уч.Волковского4448127141268192++земледелиелесные заработкиозеро Малое и Большое.Церковь, мин. 1-кл. учил., волостное правление, земская станция, вольно-пожар. друж., мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
32821Волковадеревня59°34'с.ш.36°16'в.д.O-37-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Санинское сельское поселение
19605456141д Волковадеревня

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