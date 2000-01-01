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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2880Казинка, с. каз.при р. Олыме.399106494570Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Казинка, село бывшее государственное, при речке Олыме, дворов 187, жителей 991, церковь православная, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
14736КазинкаселоКазинскийрк. ОлымВсего: 324. Крестьянского типа: 322.789914170342.721Тербуны, Ю.-В. ж. д. : 21,3 км.п. а. Гатище: 21 км.С/с.; школа I-ой ступ.; к-т-з—III р.; 2 т-з—I р.