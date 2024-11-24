деревня Стволино, Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Стволино

Езерийская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Себежский уезд, Езерийская волость
38СтвольнодеревняколодецКиселевского, православногоЕзерийскому сельскому обществу6

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