село Фатуевка, село Фатуевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Фатуевка

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Азясь (Богородское) Свинухинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3561.
Вдовин Ефим Иванович, отставной рядовой из крестьян с. Фатуевка Успенской волости. 1916 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 69.
Мордвинов Николай Агеевич, отставной старший унтер-офицер из крестьян с. Фатуевка Успенской волости. 1915–1916 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1103Фатуевка (Богородское, Азясь), с. вл.при рч. Азясе.151588415427Церковь православная 1. Винокуренный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Свинухинская волость
574. Фатуевка (Богородское, Азясь), село бывшее владельческое, при речке Азясе, дворов 147, жителей 868, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
48167Фатуевкасело53°22'44°26'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Успенский сельсовет
56645419121с Фатуевкасело
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