село Большое Устинское, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Устинское

Шарангский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17041Уста большая (Чуры), с. каз.при рч. Усте.907272225247Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Кундышская волость
1520. Большая Уста, село бывшее государственное, при речке Усте, дворов 41, жителей 235, церковь православная, школа, 2 лавки, торжки: 9-го мая и 6-го декабря.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шарангский район
15555Большое Устинскоесело57°16'46°27'O-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шарангский муниципальный район, Сельское поселение Большеустинский сельсовет
22656408101с Большое Устинскоесело

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