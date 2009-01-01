деревня Лучки, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Лучки

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Лучки, д., жит. 43 (23 м. 20 ж.), дес. 58, у. гор. 26 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Неман 22 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Докудовский сельсовет
д Лучки2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Лучки4

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