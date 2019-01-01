деревня Большой Волок, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большой Волок

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
План дер. Большой Волок Передольской волости Лужского у. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 32.
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, А. Ивановой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, М. Алексеевой. 1893–1897 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, В. Михеева о разделе его с пасынком А. Васильевым. 1895–1897 гг. // Центральный государств Показать все
О продаже имущества малолетнего крестьянина д. Большой Волок Передольской волости Лужского уезда А. Иванова. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О перечислении крестьянина д. Большой Волок Передольской волости Лужского уезда Михаила Матвеева в монашество. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1949Волок большой, д. вл.при р. Луге.363638108125

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Волок Большой д.394 стан3666 участок14станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
58791Большой Волокдеревня58°30'00"30°19'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425116д Большой Волокдеревня

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