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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План дер. Большой Волок Передольской волости Лужского у. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 37. Дело 32.
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, А. Ивановой. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, М. Алексеевой. 1893–1897 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По прошению крестьянина д. Большой Волок, Передольской волости, Лужского уезда, В. Михеева о разделе его с пасынком А. Васильевым. 1895–1897 гг. // Центральный государств Показать все
О продаже имущества малолетнего крестьянина д. Большой Волок Передольской волости Лужского уезда А. Иванова. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О перечислении крестьянина д. Большой Волок Передольской волости Лужского уезда Михаила Матвеева в монашество. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1949Волок большой, д. вл.при р. Луге.363638108125
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Волок Большой д.394 стан3666 участок14станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58791Большой Волокдеревня58°30'00"30°19'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603425116д Большой Волокдеревня