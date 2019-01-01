деревня Верх-Буй, деревня Верх-Буй, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верх-Буй

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4283Верх-Буевское, сел.при ррч. Буе и Черемиске.751473213214Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарок 2. Торжки.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Верх-Буевская волость
1267. Верх-Буенское, село бывшее государственное, при речках Черемисске и Буе, дворов 98, жителей 478, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Верх-Буевская волость
1) с. Верх-Буй на р. Буе, прав. церк., зем. шк., вол правл., зем. ст., еженед. базар по четвергам, 3-х дневная ярм.: Петровская с 29 июня, Рождественская с 25 декабря, од Показать все Верх-Буевское общество138383414Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские80

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Верх-Буевская волость
село Верх-Буйское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
346941Верх-Буйдеревня56°35'00"55°28'00"O-40-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
57628446106д Верх-Буйдеревня
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