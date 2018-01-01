село Великая Глуша, Волинська область (на 2018) — Familio

Великая Глуша

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Велико-Глушская волость
720. Великая Глуша (Мариамполь), местечко бывшее владельческое, при реке Турии, дворов 48, жителей 633, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Велико-Глушская волость
местечко Великая Глуша77221242191008386239937855284

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3350Велика Глушаселоцентр сільської радир-н Любешівськийсільрада Великоглушанська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.