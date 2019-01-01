посёлок Заболотный, Новолялинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Заболотный

Новолялинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Караульская волость
16) поселенч. уч. № 115, ЗаболотныйАлександровское обществоСведений нетСведений нетСведений нетСведений нетСведений нетСведений нетСведений нетСведений нет
Верхотурский уезд, Новоселовская волость
2) пос. Заболотный под № 115, на р. Березовке, притоке Латы, впадающей в ЛобвуАлександровское общество295649ПереселенцыПравославныеРусские284

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Новолялинский район
38050Заболотныйпосёлок58°59'с.ш.60°31'в.д.O-41-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новолялинский
65716000136п Заболотныйпоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.