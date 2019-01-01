Название Общество Дворов Мужчин Женщин Рязряд Религия Народность От уездного города От волостного правления

16) поселенч. уч. № 115, Заболотный Александровское общество Сведений нет Сведений нет Сведений нет Сведений нет Сведений нет Сведений нет Сведений нет Сведений нет