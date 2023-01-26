станица Филиповская, Филипповская станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Филиповская

Филипповская станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
628Филиповская, станица казачья.при р. Дону.100205502536Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Первый Донской округ, Филипповская станица
станица Филипповская11815127713988314630686214сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Филипповская станица
1467Западновский хутор, Филипповской станицы, при реке Дон4458597912161161
4580Филипповская стан., при реке Дон1351070317358Ст. пр., 1 церковь, приходское училище215115
4772Чигонацкий хутор, Филипповской станицы605831761732111113

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