село Таловка, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Таловка

Камышинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2063Таловка, с. каз.на р. Таловке.16037191813826Церковь православная 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Камышинский район
14218Таловкасело49°58,0' с.ш.45°02,0' в.д.M-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Камышинский муниципальный район, Таловское сельское поселение
18618444101с Таловкасело

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