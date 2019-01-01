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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
679Агапитовская-Баранова), д.при Ундозере.55553611
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
24536. Агапитовская (Баранова)УндозерскоеОз. Ундозере4922До ближайшего поселения: 1. До школы: 1. До почтового отделения: 43. До пароходной пристани: 85½. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —. Крестьянское: 17. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
272511Барановодеревня60°37'с.ш.36°20'в.д.P-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416111д Барановодеревня