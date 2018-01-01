село Успеновка, село Успеновка, Одеська область (на 2018) — Familio

Успеновка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
288Успенское, д. каз.в балке, при рч. Сарате.40106315315

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Плахтеевская волость
185. Успенское, село бывшее государственное, при речке Джелигере, дворов 191, жителей 1012, церковь православная, 2 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17511Успенівкаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Успенівська
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