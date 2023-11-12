деревня Новоселка, деревня Новоселка, Сулостская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Новоселка

Сулостская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о покушении на поджог своего дома крестьянином Иваном Васильевичем Сергеевым дер. Новоселки Сулотской волости Ростовского уезда. 1914 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Дело о вводе во владение Новосельское 43-х домохозяев товарищества крестьян Сулостской волости деревни Новоселки землей, приобретенной у Ростовского Белогостицкого монаст Показать все
Дело об отмене приговора общества крестьян деревни Новоселка Сулостской волости от 07 июня 1905 года об установлении порядка пользования надельною землею. // Гос. архив Я Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином Сулостской волости деревни Новоселка Александром Михайловым Сергеевым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7088Новоселка, д. каз.при колодцах.812267789

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Сулостская волость
д. НовоселкаIII. Козловское общество121446Николо-Перевозский приход
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