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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о покушении на поджог своего дома крестьянином Иваном Васильевичем Сергеевым дер. Новоселки Сулотской волости Ростовского уезда. 1914 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Дело о вводе во владение Новосельское 43-х домохозяев товарищества крестьян Сулостской волости деревни Новоселки землей, приобретенной у Ростовского Белогостицкого монаст Показать все
Дело об отмене приговора общества крестьян деревни Новоселка Сулостской волости от 07 июня 1905 года об установлении порядка пользования надельною землею. // Гос. архив Я Показать все
Дело об укреплении земли за крестьянином Сулостской волости деревни Новоселка Александром Михайловым Сергеевым. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 16. О Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7088Новоселка, д. каз.при колодцах.812267789
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НовоселкаIII. Козловское общество121446—Николо-Перевозский приход