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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7489Жерновка, с. каз.при рч. Жерновке.1515127065Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
397. Жерновка, деревня бывшая государственная, при речке Жерновке, дворов 27, жителей 166, школа
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
33ЖерновкаСело15268693Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка в день св. Троицы, мелочная лавка.