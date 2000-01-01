деревня Жерновка, Мерлинская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Жерновка

Мерлинская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7489Жерновка, с. каз.при рч. Жерновке.1515127065Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Жерновская волость
397. Жерновка, деревня бывшая государственная, при речке Жерновке, дворов 27, жителей 166, школа

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Мерлинская волость
33ЖерновкаСело15268693Церковь, богадельня, земская школа, ярмарка в день св. Троицы, мелочная лавка.

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