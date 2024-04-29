Озеры
Стефанпольская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Озеры, ф. (Штерна), оз. Волошея, жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 60, раз. см. предыдущ.