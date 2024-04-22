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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4324Владельческая Кривая Руда (Бригадировка), с. вл.при оз. Кривой Руде.3018155479545Церковь православная 1. Заводов 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1072. Кривая Руда (Благодарское), село бывшее владельческое, при речке Кривой Ру де, дворов 151, жителей 829, церковь православная, питейный дом, лавка, 2 ярмарки, кзн., Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Владельческая Кривая Руда селоКриво-Рудское крестьян собственников42717816543996576421299
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19300Калинівкаселор-н Семенівськийсільрада Рокитівська