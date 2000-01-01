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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2615Тресвятское, с. вл.при рч. Боке.502562269282Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Тресвятское, Новое Бокино тож22Кн. Ник. Ив. Енгалычев144755
С. Тресвятское, Новое Бокино тож22Кн. Ник. Ив. Енгалычев144755
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
989. Тресвятское, село бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 66, жителей 446, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Тресвятское, Ляпуново, Шувалово тож село5014на Шацком тр. при речке Боке9138436174516062—волостн. правл.Цер. дер., 2-х кл. цер.-прих. шк., вод. мел., 5 ветр. мельн., кузн., 2 кирп. зав., 2 торг. лавки
Марьи Ляпуновой влад. усадьба50151—33———волостн. правл.
Кр. Василия Тавлеева собств. дом и земля при водяной мукомольной мельнице50161112—62½Тресвятское
Двор. Авиловой хут. при с. Тресвятск.50431314—631Тресвятское