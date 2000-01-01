село Тресвятское, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Тресвятское

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2615Тресвятское, с. вл.при рч. Боке.502562269282Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Тресвятское, Новое Бокино тож22Кн. Ник. Ив. Енгалычев144755
С. Тресвятское, Новое Бокино тож22Кн. Ник. Ив. Енгалычев144755

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козмодемьянская волость
989. Тресвятское, село бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 66, жителей 446, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Козьмо-демьяновская волость
Тресвятское, Ляпуново, Шувалово тож село5014на Шацком тр. при речке Боке9138436174516062волостн. правл.Цер. дер., 2-х кл. цер.-прих. шк., вод. мел., 5 ветр. мельн., кузн., 2 кирп. зав., 2 торг. лавки
Марьи Ляпуновой влад. усадьба5015133волостн. правл.
Кр. Василия Тавлеева собств. дом и земля при водяной мукомольной мельнице5016111262½Тресвятское
Двор. Авиловой хут. при с. Тресвятск.50431314631Тресвятское

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