деревня Прыткова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Прыткова

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Чубаровская волость
д. Прыткова, распл.Шевелевское общество63167192Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские257

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Знаменский район , Шадринский сельсовет
8. Прыткова, д. 54130143273русские2703Чубаровскойр. Шава315ст. Ирбит293151515152915большой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
701070Прытковадеревня57°35'с.ш.63°25'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение
65608425191д Прытковадеревня

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