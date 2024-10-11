Вохтога
Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Сидоровской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Вохтога (кред. т-во,1 торг. зав.)1651станцияЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.Зимнее: 94 км. Летнее: —.1618
Вохтога 2153водокачкаЗимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 86 км. Летнее: —.11
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33057Вохтогараб.посёлок58°49'с.ш.41°04'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160051рп Вохтогарабочий поселок