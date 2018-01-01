село Лозоватка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Лозоватка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елисаветовская (2-я) волость
489. Лозоватка, деревня бывшая государственная, при балке Лозоватке, дворов 76, жителей 527

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Елизавето-Хорошевская волость
4. № по учету земель: 1689.Лозоватка № 2бывшие государственные61186149335

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4604Лозуваткаселор-н Синельниківськийселищна рада Іларіонівська

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