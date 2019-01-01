село Новое Мансуркино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новое Мансуркино

Похвистневский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по иске имля (арабской графике)
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
764Новая Мансуркина, д. каз.при рч. Большом Аманаке.5060160581621Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Сосновская волость
568. Ново-Мансуркина, деревня бывшая государственная, при речке М. Аманаке, дворов 230, жителей 1289, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Сосновская волость
Д. Ново-Мансуркино. Б. госуд. Мордва Прав. и магом.2804Р. Аманак15250743612281245

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Похвистневский район
56708Новое Мансуркиносело53°52'с.ш.51°52'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Похвистневский муниципальный район, Сельское поселение Новое Мансуркино
36634440101с Новое Мансуркиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.