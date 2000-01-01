село Ильятино, село Ильятино, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ильятино

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Ильятинская волость
412. Ильятина, деревня бывшая владельческая, при реке Березайке, дворов 37, жителей 222, волостное правление (уездный город в 38 верстах), часовня, обывательская станция, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Ильятинская волость
деревня Ильятина

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Ильятинская волость
5Ильятино (дер.)3-го стана, 4-го зем. уч.Ильятинского1056217618536138+4земледелиерыболовстворека Березайка.Часовня, волостное правление, земская конная станция, 3 мелочные лавки, водяная мельница, казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
108729Ильятиносело57°49'33°44'O-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Выползовское сельское поселение
28608405116с Ильятиносело
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