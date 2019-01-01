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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7908Богоявленское (Серын), сел.на лев. бер. рч. Серына большего.21092275787Церковь православная 1. Волостное правление. Конная ярмарка 1. Торжков 5.
7909Гурьевской, однодв.на лев. бер. рч. Серына большего.—————
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1598. Богоявленское (Серын), село бывшее владельческое, при речке Серыне, дворов 29, жителей 87, волостное правление (уездный город 210 в.), церковь православная, часовня Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Богоявленское (Сэрынь) и одн. Гурьевских, на р. Сэрыне; прав. церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжки: 6 янв., 5 марта, 21 мая, 15 авг., 27 сент. и ко Показать все Богоявленское общество4188107Бывшие помещичьиПравославныеРусские204—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богоявленское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734450Богоявленсксело58°23'00"55°16'00"O-40-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622422176с Богоявленсксело