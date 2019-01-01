село Богоявленск, село Богоявленск, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Богоявленск

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7908Богоявленское (Серын), сел.на лев. бер. рч. Серына большего.21092275787Церковь православная 1. Волостное правление. Конная ярмарка 1. Торжков 5.
7909Гурьевской, однодв.на лев. бер. рч. Серына большего.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Богоявленская волость
1598. Богоявленское (Серын), село бывшее владельческое, при речке Серыне, дворов 29, жителей 87, волостное правление (уездный город 210 в.), церковь православная, часовня Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Богоявленская волость
1) с. Богоявленское (Сэрынь) и одн. Гурьевских, на р. Сэрыне; прав. церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. ст., торжки: 6 янв., 5 марта, 21 мая, 15 авг., 27 сент. и ко Показать все Богоявленское общество4188107Бывшие помещичьиПравославныеРусские204

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Соликамский уезд, Богоявленская волость
село Богоявленское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
734450Богоявленсксело58°23'00"55°16'00"O-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Никольское сельское поселение
57622422176с Богоявленсксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close