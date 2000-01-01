сельцо Починки, сельцо Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния (на 1859) — Familio

Починки

Вологодский уезд, Вологодская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о причислении матроса из крестьян дер. Починка Фетиньинской волости Федора Боркова в дер. Фетиньино. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
507Починок, сц. вл.при рч. Крутце.1516154
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