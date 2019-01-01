деревня Малые Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Малые Гулынки

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенская волость
Малые Гулынки деревня8928при реке Проне18647814256118Шатрище4 ветр. мел. и 1 кузница, хлеб. и часть отх. пром.
Иконникова Гора, Никольское тож сел.8929при реке Проне2415115330456118Шатрище
Иконникова Гора двор. Смольянинова влад. ус.8949при р. Проне на тр. Пронск-Спас.1811295611Шатрище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
329849Малые Гулынкидеревня54°19'с.ш.40°24'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Кирицкое сельское поселение
61646452116д Малые Гулынкидеревня

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