Малые Гулынки
Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Малые Гулынки деревня8928при реке Проне18647814256118Шатрище4 ветр. мел. и 1 кузница, хлеб. и часть отх. пром.
Иконникова Гора, Никольское тож сел.8929при реке Проне2415115330456118Шатрище
Иконникова Гора двор. Смольянинова влад. ус.8949при р. Проне на тр. Пронск-Спас.—1811295611—Шатрище
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329849Малые Гулынкидеревня54°19'с.ш.40°24'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646452116д Малые Гулынкидеревня