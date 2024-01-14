Населенное место

Яблонка, одн. (Дягтеревича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 18, у. гор. 53 в., вол. пр. 25 в., ст. кв. 53 в., ст. ж. д. Неман 34 в.

Яблонка, одн. (Граевского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 12, у. гор. 50 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Неман 31 в.