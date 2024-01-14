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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Яблонка, одн. (Дягтеревича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 18, у. гор. 53 в., вол. пр. 25 в., ст. кв. 53 в., ст. ж. д. Неман 34 в.
Яблонка, одн. (Граевского), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 12, у. гор. 50 в., вол. пр. 22 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Неман 31 в.
Яблонка, одн. (Карабача), жит. 11 (4 м. 7 ж.), дес. 10, у. гор. 52 в., вол. пр. 24 в., ст. кв. 52 в., ст. ж. д. Неман 33 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Яблынька26
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Яблынька26