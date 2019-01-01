деревня Логдуз, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Логдуз

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Логдуз Подболотной волости Никольского уезда заготовки леса. 1908–1909 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 9170.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6221Логдус (Подгуз), д. каз.при оз. Шипуновском.9799125349

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Подболотная волость
Логдуз8518

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Подболотная волость
1067. Логдуз, деревня бывшая государственная, при речках Шарженьге и Логдузе, дворов 29, жителей 176, часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
35013Логдуздеревня60°00'с.ш.44°44'в.д.P-38-150

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Подболотное сельское поселение
19608448148д Логдуздеревня

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